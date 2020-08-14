الإمارات: اتفاق التطبيع "أبعد شبح ضم" إسرائيل أراضي الضفة الغربية

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الجمعة إن الإعلان الثلاثي بشأن تطبيع علاقات بلاده مع إسرائيل "أبعد شبح ضم" إسرائيل لمزيد من الأراضي الفلسطينية.

وأعلنت كل من الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أمس الخميس عن اتفاق لتطبيع العلاقات الذي قالت أبو ظبي إنه سيوقف خطط إسرائيل لضم أراض بالضفة الغربية الفلسطينية إليها.

إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إن الإعلان الثلاثي "يؤجل" خطط الضم دون أن يلغيها.

وفي سلسلة من التغريدات على موقع تويتر، وصف قرقاش ردود الأفعال الدولية على إعلان الاتفاق بالإيجابية لتأجيله الضم الذي شكل "خطراً على فرص حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين".

وأكد قرقاش أن الإعلان يمنح الجميع المزيد من الوقت لفرص السلام عبر حل الدولتين.

ردود الفعل الإيجابية من العواصم الرئيسية على الإعلان الثلاثي مشجعة، وخاصة أنه عالج في تقدير هذه العواصم خطر ضم الاراضي الفلسطينية على فرص حلّ الدولتين.

قرار الشيخ محمد بن زايد الشجاع يعبّر عن واقعية نحن في أمس الحاجة لها.

القرار الناجح فيه أخذ وعطاء وهذا ما تحقّق. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 14, 2020

بينما يبقى قرار السلام فلسطيني اسرائيلي بامتياز، أتاحت مبادرة الشيخ محمد بن زايد الجريئة، عبر إبعاد شبح ضم الأراضي الفلسطينية، المزيد من الوقت لفرص السلام عبر حل الدولتين، وتطوير العلاقات الطبيعية مقابل ذلك منحى واقعي تطرحه الإمارات بكل شفافية بعيداً عن المزايدات. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 14, 2020