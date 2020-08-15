مطعم صيني يقيس وزن زبائنه قبل الدخول

قدم مطعم في مدينة شانغشا في وسط الصين اعتذاراته السبت بعدما عمد إلى قياس وزن زبائنه قبل دخولهم في إطار حملة وطنية لوقف الهدر الغذائي.

وتعرض المطعم لانتقادات قاسية عبر شبكات التواصل الاجتماعي في الصين ما أن اعتمد هذه السياسة الجمعة.

ودعي الزبائن إلى الوقوف على ميزان وادخال بياناتهم الشخصية في تطبيق يصدر توصيات حول خيارات الطعام وفقاً لوزنهم والسعرات الحرارية التي تحويها الأطباق على ما ذكرت وسيلة الإعلام العامة "تشاينا نيوز سرفيس".

وحث الرئيس الصيني شي جيبينغ الصينيين على الكف عن هدر الطعام في وقت أدت جائحة كوفيد-19 وفيضانات واسعة النطاق إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية.

واستجابة لذلك، دعت المطاعم زبائنها إلى طلب أطباق تقل بواحد عن عدد الأشخاص على الطاولة لوضع حد لتقليد طلب الطعام بشكل مبالغ به خلال الوجبات الجماعية.

ورداً على نهج المطعم في شانشا، انتشر وسم مرتبط بالواقعة تم الاطلاع عليه أكثر من 300 مليون مرة عبر شبكة "ويبو" للتواصل الاجتماعي.

وأعرب المطعم عن أسفه الشديد لتفسيره الخاص لحملة مكافحة الهدر.

وقال في رسالة اعتذار نشرت عبر الإنترنت السبت "كنا ننوي في الأساس الترويج لوضع حد للهدر ولطلب كميات سليمة من الأغذية. ولم نرغم أحداً من زبائننا على أن يزن نفسه".

وتشن وسائل الاعلام التابعة للدولة أيضا حربا على الهدر الغذائي فيما تعهدت منصات البث التدفقي إغلاق الحسابات التي تروج لهذا الهدر.