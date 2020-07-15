شاهد: دمى الدببة لفرض قواعد التباعد الاجتماعي في مطعم بكوسوفو

في ظلّ أزمة كورونا الصحية التي تعصف بالعالم، لجأ أحد المقاهي في العاصمة الكسوفية بريشتينا إلى وضع دببة على الكراسي لفرض مسافات الأمان والتباعد الاجتماعي. واختار المقهى دببة من الحجم العملاق لمنع جلوس الزبائن بالقرب من بعضهم البعض. وإلى جانب الدببة "العازلة"، لم تتردد إدارة المقهى في فرض ارتداء الكمامات الواقية على الزبائن خلال تواجدهم في المكان.

وأكد بيسي سيمنيكا، مدير المقهى أن إجراء الدببة "العازلة" يهدف إلى الحفاظ على صحة الزبائن وصحة الموظفين، وبهذه الطريقة نحقق عملا متوازنا بأقل قدر من المخاطر، مضيفا أن هذه المبادرة تدخل في إطار الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة لمكافحة انتشار كوفيد-19.

وبالموازاة مع ذلك، تقوم الشرطة في بريشتينا بدوريات في الشوارع لتفقد مدى التزام المواطنين بإرتداء الكمامات ومدى احترامهم لمسافات الأمان والتباعد الاجتماعي.