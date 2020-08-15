نجم أغنية الراي الشاب خالد يصدر أغنية تضامنا مع بيروت

يصدر نجم موسيقى الراي الشاب خالد الثلاثاء أغنية بعنوان "جميلتي بيروت" تضامنا مع الشعب اللبناني الذي أصيب في الصميم جراء الانفجار الضخم الذي هز مرفأ العاصمة بيروت.

واوضح نجم الراي في بيان ارسلته شركة عليا بابليشينغ "زالت البسمة عن وجهي تاركة مكانها الأسى الذي اتشاركه معكم . لقد تأذى شعبكم أيها الأشقاء اللبنانيون وقد انفطرت قلوبنا".

وسيعود ريع الاغنية المنفردة والفيديو كليب المرافق لها التي ستطرح بعد أسبوعين على المأساة، للصليب الأحمر على ما جاء في البيان.

وفي إطار هذه الاغنية تعاون الفنان مع منسق الاسطوانات اللبناني رودج. وكتب هذا الأخير عبر فيسبوك "تعرضت بيروت لانفجار اجتاح قلب المدينة مخلفا شعبا مجروحا وجائعا ومشردا". وقد ارفق الرسالة بصورة تظهره مع الشاب خالد.