شاهد: مظاهرة جديدة وسط بانكوك للمطالبة بانتخابات ودستور جديدين

تجمع متظاهرون مناهضون للحكومة في العاصمة التايلاندية الأحد في مسيرة تشكل اختباراً للحركة الاحتجاجية خارج حرم الجامعات حيث ازدهرت.

واجتمع الآلاف في نصب الديمقراطية في بانكوك بحضور مئات رجال الشرطة، إضافة إلى مجموعة صغيرة من معارضي المتظاهرين.

وترفع المظاهرات التي يقودها الطلاب ثلاثة مطالب أساسية هي إجراء انتخابات جديدة وتعديل الدستور وإنهاء ترهيب منتقدي الحكومة.