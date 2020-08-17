المرصد: مقتل جنديين سوريين بضربة للتحالف الدولي

قتل جنديان سوريان الإثنين جراء ضربة جوية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن استهدفت حاجزاً لقوات النظام قرب مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا، في حادثة نادرة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن "طائرة التحالف استهدفت حاجزاً عسكرياً اعترض طريق رتل عسكري" لقوات التحالف جنوب مطار القامشلي، في وقت أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين "بعد منع الحاجز مرور دورية للاحتلال الأمريكي".

وفي تفاصيل الخبر الذي نشره المصدر، فإن حاجزا للنظام اعترض طريق رتل عسكري تابع للقوات الأمريكية في قرية تل الذهب، جنوب مطار القامشلي بريف الحسكة، وتطور الأمر إلى مشادات بين الطرفين، ما تسبب باستهداف طيران التحالف للحاجز، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوق قوات النظام.

وسبق أن منع عناصر من الجيش السوري الشهر الماضي مدرعات أمريكية في ريف تل تمر الغربي، ومنعوها من المرور، ما استدعى دوريات روسية لفض الخلاف، لكن دون جدوى، ما اضطر المدرعات لاتخاذ طريق آخر.