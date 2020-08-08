سوريا تعلن وفاة 43 من مواطنيها في انفجار بيروت والحصيلة ليست نهائية

أعلنت السفارة السورية في لبنان عن وفاة عشرات السوريين في الانفجار الذي ضرب مرفأ العاصمة بيروت يوم الثلاثاء الماضي وأسفر عن وفاة 154 شخصاً وإصابة الآلاف وتشريد مئات الآلاف.

وقالت السفارة السورية في بيان نشرته اليوم السبت على صفحتها في "فيسبوك": "وصل العدد المعلوم لدينا من الشهداء السوريين، حتى الآن، إلى 43 شهيداً قضوا بسبب الانفجار" حسب تعبيرها، مؤكدة على أن العدد المذكور هو "حصيلة غير نهائية"، في إشارة إلى أن ثمة مفقودين قد يكون من بينهم سوريون، كما أن هناك جثثت لا زالت تحت الأنقاض.

وتعمل فرق من دول عدة أجنبية وعربية بينها فرنسية وروسية في عمليات الانقاذ والبحث عن المفقودين جراء الانفجار الذي غّير وجه بيروت خلال ثوان وشرّد نحو 300 مليون شخص من منازلهم في العاصمة ومحيطها.

يذكر أن السلطات اللبنانية تقدّر عدد اللاجئين السوريين على أراضيها بأكثر من 1.5 مليون، أقل من مليون منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعيش معظمهم في أوضاع معيشية صعبة ويعولون على المساعدات الدولية.