بدء محاكمة رجل ألماني شكل شبكة اعتداء جنسي على الأطفال بمن فيهم رضيعته

بدأت في كولونيا الألمانية محاكمة رجل (43 عاماً)، يشتبه بتشكيله شبكة اعتداء جنسي على الأطفال، تضم عشرات الآلاف من المعتدين.

ويمثل المتهم، يورغ ل.، أمام القضاء بعد أن أدى تفتيش روتيني لمنزله في بيرغيش غلادباخ الخريف الماضي إلى أكبر تحقيق في الاعتداء الجنسي المنظم على الأطفال في تاريخ الاتحاد الألماني إذ قدّر عدد الضحايا أيضا بعشرات الآلاف.

وتم ضبط مقاطع فيديو وصور في منزل يورغ الذي كان يعمل طباخاً ومدير فندق، بما في ذلك صور له وهو يعتدي جنسيًا على ابنته المولودة عام 2017 والتي شاركها بعد ذلك في مجموعات دردشة.

يعتقد أن اعتداءه على ابنته بدأ منذ كان عمرها ثلاثة أشهر.

ووفقاً لميكايلا برونسن، المسؤولة الصحفية بمحكمة ولاية كولونيا فـ"يُزعم أن المتهم ارتكب عنفًا جنسيًا ضد ابنته في 61 حالة، بعضها خطير. ويُزعم أنه صور الأفعال ثم شاركها لاحقًا في المنتديات ذات الصلة".

ويشارك مئات المحققين في القضية.

المحققون وصفوا الصور التي عثروا عليها بـ"شديدة العنف"، ووجدوا أسماء مستعارة وتواريخ لأكثر من 30 ألف جانٍ محتمل، وقالوا إن المحادثات الجماعية شارك فيها ما يصل إلى 1800 عضو، تبادلوا المحتوى وشجعوا بعضهم البعض.