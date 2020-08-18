زلزال قوته 6,7 درجات يضرب الفلبين

ضرب زلزال قوته 6,7 درجات وسط الفليبين الثلاثاء على عمق ضحل بدون أن يتسبب بإطلاق تحذير من حدوث تسونامي، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وهو ما دفع السكان إلى الفرار من منازلهم، دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وأشارت هيئة المسح إلى أن الزلزال وقع في الساعة 8,03 (00,03 بتوقيت غرينتش) على بعد 68 كيلومترا من مدينة ماسبات في منطقة جزر فيساياس.

وصرح المسؤول في الشرطة المحلية الكولونيل اريك دامبال أن الهزة الأرضية كانت قوية. وأضاف "جميع الأشخاص تقريبا الذين كانوا في المباني هرعوا إلى الشارع ولا يزالون هناك حتى الآن". وأفاد شهود آخرون في شرق فيساياس عن هزة أرضية "قوية لكن قصيرة جدا".

وغالبا ما تشهد الفليبين نشاطا بركانيا وزلزاليا نظرا لوقوعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تتقاطع الصفائح التكتونية.