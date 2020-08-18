اتصالات ومشروع تطبيع بين إسرئيل والسودان؟ الخرطوم لا تنفي وتصف خطوة الإمارات بالجريئة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية السفير حيدر بدوي الصادق الثلاثاء ردا على سؤال لوكالة فرانس برس إنه "لا ينفي" وجود اتصالات بين بلاده واسرائيل.

وقال بدوي ردا على سؤال فرانس برس عما اذا هناك اتصالات مباشرة بين السودان واسرائيل "لا أستطيع أن أنفي".

وردا على سؤال آخر عن قيام السودان بخطوات تمهد لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل أو تطبيع العلاقات معها، قال أيضا "لا أنفي".

وليس للسودان علاقات دبلوماسية مع اسرائيل.

وفي شباط/فبراير الماضي التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو في كمبالا عاصمة أوغندا.

إلى ذلك، وصف بدوي تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة واسرائيل بأنه خطوة "جريئة" و"شجاعة".

وقال "الخطوة جريئة وشجاعة وفي المسار الصحيح لتحقيق السلام في الشرق الاوسط والسلام العالمي لأن السلام بين إسرائيل والبلدان العربية يساعد العالم على تحقيق السلام الدولي".

وزار رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين الإمارات الثلاثاء حيث التقى مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان وناقشا "آفاق التعاون في المجالات الأمنية"، بعد أقل من أسبوع على الإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات.

وتعتبر هذه أول زيارة معلنة لمسؤول إسرائيلي إلى الإمارات منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الاتفاق الخميس الماضي. وسيجري التوقيع على بنود الاتفاق في البيت الابيض خلال ثلاثة أسابيع.