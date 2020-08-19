الحكومة الدنماركية تقترح خفض السن التقاعد إلى 61 سنة

أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتة فريدريكسن، عن مقترح حكومي لخفض سن التقاعد إلى 61 سنة.

وقالت ميتة خلال زيارة إلى أحد المسالخ في منطقة غوتلاند:"يستيقظ المواطنون الدنماركيون في الصباح الباكر، ليذهبوا إلى أعمالهم، مع آلام يعانون منها ربما في الظهر أو الركبتين، أو الكتفين، وربما في كل جسدهم".

وألمحت إلى أن الحكومة ستضع خطة جديدة لهؤلاء الذين عملوا منذ وقت طويل، لهؤلاء الذين يدفعون ضرائبهم لسنوات طويلة، خلال عملهم في وظائف صعبة".

وبموجب المقترح الجديد، فإن الذين عملوا ما بين 42 – 44 سنة، سيتمتعون بحق التقاعد قبل عام أو عامين أو حتى ثلاثة أعوام، من سن التقاعد العام.

وتتوقع الحكومة أن يستفيد نحو 38 ألف شخص من هذه الخطة، في بدايات 2022.

ويبلغ متوسط سن التقاعد في الدنمارك حاليا 67 سنة، وكان من المتوقع أن يرتفع إلى 68 سنة، بحلول 2030.