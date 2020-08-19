بعد 25 سنة من الخدمة...مايكروسوفت تستغني عن "إنترنت إكسبلورر"

أعلنت شركة مايكروسوفت نهاية حقبة أحد أشهر خدماتها التي كانت الأكثر استخداماً حول العالم في وقت مضى، وهو متصفح الإنترنت الشهير "إنترنت إكسبلورر" بعد 25 سنة من الخدمة.

وذكرت مايكروسوفت أنها ستوقف الدعم الفني والتقني والتحديثات الأمنية بشكل نهائي للمتصفح عبر جميع تطبيقاتها وخدماتها يوم 17 من آب/أغسطس من العام القادم.

وعليه فإنه لن يعود بإمكان خدمات مايكروسوفت التي توفرها عبر الإنترنت مثل أوفيس 365، و وان درايف، و "أوت لوك"، الاستفادة من الدعم التقني عبر المتصفح "إنترنت إكسبلورر".

كما ستتوقف الشركة عن دعمها المتصفح عبر تطبيق الويب مايكروسوفت تيمز في 30 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

وتعقد مايكروسوفت آمالها على متصفحها الجديد "إيدج" الذي أعلنت عنه لأول مرة عام 2015 وهو الذي يمكن أن يصبح منافسا للمتصفح "غوغل كروم" الذي بات الأكثر استخداماً عالمياً.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت عن متصفحها "إكسبلورر" لأول مرة عام 1995 مع نظام التشغيل ويندوز 95، وبقى متربعاً على عرش المتصفحات الموجودة في السوق لسنوات مع تطويره بشكل دوري.

وبلغ أوجه عام 2002 بنسبة استخدام بلغت 95 في المائة حول العالم قبل أن يتراجع مع ظهور "فاير فوكس" و"غوغل كروم" التابع للعملاق الأميركي غوغل.