شاهد: "أبو وديع السعودي" يمتطي حوتاً ويسبح به في البحر الأحمر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يحبس الأنفاس لرجل قام خطوة جرئية في عرض البحر الأحمر.

وتظهر اللقطات المصورة رجلاً سعودياً يدعى أبو وديع كان على متن قارب في منطقة ينبع في عرض البحر الأحمر.

وقام أبو وديع بالقفز على ظهر حوت كان يسبح برفقة حيتان أخرى حول قاربه، وامتطاه كأنه يمتطى حصاناً وبدا مستمتعاً وهو يسبح على ظهر الحوت المعروف بسمك القرش الحوتي.

وتعرف هذه الأسماك التي تسمى أيضاً بقرش البهلوان بضخامة حجمها إذ يصل طولها إلى 19 متراً. وتستقطب هذه الحيتان التي تعتمد في غذائها على العوالق البحرية الكثير من السياح غير أنها باتت مهددة بالانقراض.

وتداول مستخدمو منصة تويتر الفيديو بكثير من الانبهار والذهول لما قام به السعودي.