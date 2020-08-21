المغرب: ضبط 13 طنا من مخدر الحشيشة

أعلنت الشرطة المغربية الجمعة ضبط 13 طنا من مخدر الحشيشة وتوقيف شخص يشتبه بتورطه في الاتجار الدولي بالمخدرات قرب الدار البيضاء.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان أنها تمكنت مساء الخميس "من حجز 13 طنا من مخدر الشيرا (الحشيشة) على متن شاحنة لنقل البضائع وسيارة"، في منطقة قروية قرب الدار البيضاء (غرب).

وأسفرت العملية أيضا عن توقيف شخص (39 عاما) "للاشتباه في تورطه في هذا النشاط الإجرامي" بحسب البيان، مشيرة إلى أن الأخير "كان مبحوثا عنه من أجل الاتجار الدولي في المخدرات".

وأشار البيان إلى استمرار عمليات البحث لتوقيف باقي المتورطين في هذه العملية.

وهذه أكبر كمية من هذا المخدر يعلن ضبطها في المغرب هذا العام، بعدما أعلن ضبط كميات متفاوتة في عمليات متفرقة خلال الأشهر الماضية.

ويعد المغرب أكبر منتج للحشيشة في العالم، وهي تزرع بشكل غير قانوني ويتولّى المهرّبون نقلها إلى أوروبا بشكل أساسي.

وضبطت السلطات المغربية العام الماضي نحو 179 طنا، بحسب حصيلة رسمية.