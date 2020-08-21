فرض حظر تجول في مدينة جنوب شرق تونس بعد ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19

أعادت السلطات التونسية فرض حظر تجول في مدينة الحامة جنوب شرق تونس التي تواجه زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وعلقت جميع رحلات القطار إليها. وقال رئيس بلدية المنطقة ناصف الناجح لوكالة فرانس برس إنه جرى فرض حظر تجول بين الخامسة بعد الظهر والخامسة صباحا لأسبوع في المدينة التي يقطنها نحو 100 ألف شخص.

ووفقا للمسؤول المحلي، سجلت الحامة 441 إصابة بكوفيد-19 خمسون منها الخميس، غالبيتها لدى شباب لم تظهر عليهم أعراض، وخمس وفيات منذ آذار- مارس الماضي. وفي الإجمال، سجلت تونس على أراضيها 2543 إصابة بالفيروس من بينها 63 وفاة.

وأطلق الناجح هذا الأسبوع "نداء استغاثة" بعدما سادت فوضى في المستشفى المحلي، وأفاد أن المصابين لا يجري ايداعهم لغياب الطاقم الذي غادر المؤسسة بعد تسجيل إصابات في صفوف عناصره. كما يفقتد المستشفى المحلي لمدير وكذلك نقص التجهيزات. وأقام الجيش مستشفى ميدانيا الأسبوع الماضي للعناية بالمصابين.

وتم منذ منتصف آب- أغسطس تعليق صلاة الجمعة في المدينة وحظر التجمعات بما فيها الأعراس، ومنع الجلوس في المقاهي والمطاعم وحصر نشاطها على البيع فقط.

وأعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديد في بيان مساء الخميس تعليق رحلات القطار إلى ولاية قابس التي تضم الحامة، بسبب الوضع الصحي.

هذا ورفعت تونس غالبية القيود التي فرضتها بداية الصيف. لكن الإصابات بكوفيد-19 ازدادت بعد إعادة فتح الحدود في 27 حزيران - يونيو، وأعلنت السلطات الأربعاء أن على جميع المسافرين الآتين من خارج البلاد اظهار فحص صحي سلبي.