بايدن يقبل ترشيح الديمقراطيين رسمياً ويعد بـ"إنهاء مرحلة قاتمة" من تاريخ البلاد

أعلن نائب الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، ليل الخميس-الجمعة قبوله رسمياً خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل مرشّحاً عن الحزب الديمقراطي، واعداً مواطنيه إذا ما انتخبوه رئيساً بطيّ صفحة "الخوف" و"الانقسامات" وبإنهاء "هذه المرحلة القاتمة" من تاريخ البلاد.

وقال بايدن في الليلة الختامية للمؤتمر الوطني لحزبه الديمقراطي إنّه "بشرف وتواضع كبيرين أقبل هذا الترشيح لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأميركية".

وأضاف صاحب الأعوام السبعة والسبعين "لا يخطئنّ أحد، باتّحادنا يمكننا تجاوز هذه المرحلة القاتمة في أميركا وسنفعل ذلك".

وفي تغريدة له عبر تويتر قال بايدن إن الرئيس الأميركي "فشل في حمايتنا وحماية الولايات المتحدة وهذا لا تمكن مسامحته عليه".

كذلك وعد المرشّح أنه إذا ما انتخب إذا رئيساً بتطبيق استراتيجية وطنية لمكافحة فيروس كورونا اعتباراً من "اليوم الأول" لولايته.

وقال بايدن مخاطباً الناخبين الأميركيين "إذا أصبحت رئيسكم، سنطبّق منذ اليوم الأول الاستراتيجية الوطنية التي أعددتها منذ آذار/مارس"، مشدّداً على أنّ فشل الرئيس دونالد ترامب في حماية مزيد من الأميركيين من الوباء الفتّاك "لا يغتفر".