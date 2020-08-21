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منظمة الصحة العالمية تأمل بانتهاء جائحة كورونا "خلال أقل من عامين"

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بقلم:  يورونيوز
مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس
مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس   -   حقوق النشر  Martial Trezzini/ KEYSTONE / MARTIAL TREZZINI
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أعلن مدير منظمة الصحة العالمية الجمعة أن العالم يجب أن يكون قادرا على السيطرة على جائحة كورونا في مدة أسرع من تلك التي استغرقها القضاء على تفشي الانفلونزا الاسبانية عام 1918.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس "لدينا عقبات العولمة والحميمية والصلات، لكن مقابل ذلك أفضلية التكنولوجيا، لذا نأمل أن ننتهي من هذه الجائحة قبل أقل من عامين".

وأضاف أنه عبر "الاستفادة من الأدوات المتاحة الى أقصى حد والأمل بأن نحصل على أدوات إضافية مثل اللقاحات، اعتقد أن باستطاعتنا انهاء الجائحة في وقت أقل مما استغرقته انفلونزا عام 1918".

عمليات قتل

ووصف مدير المنظمة في مؤتمر صحفي عمليات بيع معدات حماية طبية فاسدة للفرق الطبية العاملين في مكافحة كورونا بجرائم "القتل"

وقال أدهانوم غيبريسوس " إذا عملت الفرق الطبية والعاملون في مجال الرعاية الصحية، بدون معدات الوقاية الطبية، فان حياتهم تكون في خطر وهو ما يضع أيضا حياة الأشخاص الذين يعتنون بهم في خطر، لذا فان هذا الوضع يمثل جريمة. أنها عملية قتل ويجب أن تتوقف.

وجاء رد مدير المنظمة بعد سؤال أحد الصحفيين عن قضايا فساد متعلقة بمعدات حماية طبية في جنوب إفريقيا.