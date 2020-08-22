وفد دول غرب إفريقيا يلتقي رئيس مالي المخلوع

التقى وفد مجموعة دول غرب إفريقيا مساء السبت رئيس مالي المخلوع ابراهيم بوبكر كيتا الذي أطاح به انقلاب عسكري الثلاثاء، وذلك بعدما وصل في وقت سابق إلى باماكو، وفق ما افاد رئيس الوفد الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان فرانس برس.

وقال جوناثان "التقينا الرئيس كيتا. الأمور على ما يرام. المحادثات تتم في شكل جيد". وسمح فقط لثلاثة من أعضاء الوفد بلقاء كيتا في مكان بقي سريا.

وكان الوفد قد عقد في وقت سابق من نهار السبت في باماكو لقاء قصيرا مع القادة العسكريين الذين يديرون البلاد بعد إطاحتهم الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا. واستقبل الوفد الذي أرسلته المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في وزارة الدفاع أعضاء "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" وبينهم رجل البلاد القوي الجديد الكولونيل عاصمي غويتا.

وعقب ثلاثين دقيقة من النقاش، غادر الوفد الذي يتقدمه الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان ويعمل على "ضمان العودة الفورية للنظام الدستوري"، بدون الإدلاء بتصريحات.

وقال مصدر قريب من العسكريين إنه "لقاء تواصل رسمي. ستجري لقاءات أخرى، لن تتم بالضرورة عبر وساطات، لكن لدينا انطباع جيد عن بعثة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا". وأضاف "علمنا أن رؤساء دول، على غرار رئيس ساحل العاج الحسن وتارا، يعملون على تخفيف التوتر من أجل حل سلمي، رغم إدانتهم الصارمة لتولينا السلطة. نحن منفتحون على النقاش".

وعند وصوله بعد ظهر السبت، قال جوناثان إنه واثق بأن النقاشات ستقود إلى "أمر في صالح البلد، وصالح المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وصالح المجتمع الدولي".

ومن المزمع أن يزور مبعوثو المجموعة كاتي، المدينة الواقعة في ضواحي باماكو والتي صارت مقرا للسلطة الجديدة، للقاء "الشخصيات الموقوفة" التي بينها الرئيس المخلوع ورئيس حكومته بوبو سيسيه.

ويحتجز العسكريون منذ الثلاثاء خمسة عشر مسؤولا مدنيا وعسكريا، بينهم رئيس البرلمان موسى تمبينيه ورئيس أركان الجيش الجنرال عبد الله كوليبالي.

وقال مصدر قريب من العسكريين لوكالة فرانس برس إن كيتا نُقل سرا من كاتي إلى باماكو السبت. وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أنه "للقاء الرئيس السابق، اتخذنا تدابير لنقله من كاتي إلى باماكو".

الشرطة تفرّق مناصرين لكيتا

ومن المقرر أن يلتقي الوفد صباح الأحد سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (فرنسا، الولايات المتحدة، روسيا، بريطانيا والصين). وطالبت دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا خلال قمة استثنائية الخميس بـ"إعادة" الرئيس كيتا إلى منصبه، وقررت إرسال وفد إلى باماكو من أجل تحقيق "العودة الفورية للنظام الدستوري".

وانتخب الرئيس كيتا عام 2013، ثم أعيد انتخابه في 2018، وواجه طوال الأشهر الأخيرة احتجاجات واسعة في الشوارع بدعوة من تحالف واسع للمعارضة. ورغم إدانته من طرف المجتمع الدولي، لم يلق الانقلاب معارضة تذكر في باماكو. اذ استأنف سكان مالي نشاطاتهم غداة الانقلاب، وواصل التلفزيون العام (أو إر تي إم) بثّ برامجه.

ولقي العسكريون الذين استولوا على الحكم ووعدوا بإجراء "انتقال سياسي"، استقبالا حافلا الجمعة وسط باماكو من طرف آلاف من أنصار المعارضة التي طالبت لأشهر باستقالة رئيس الدولة وحيّت الجيش على تدخله.

وحاول عشرات من أنصار الرئيس كيتا التظاهر في باماكو صباح السبت، قبل أن تفرقهم الشرطة.