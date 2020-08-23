شاهد: متظاهرون من اليمين واليسار يشتبكون في ولاية بورتلاند الأمريكية

اندلعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين من اليسار واليمين في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، ما دفع الشرطة لتفريقهم وإجبارهم على الابتعاد عن ساحة قريبة من مبنى فيدرالي. وتضم المنطقة التي تشكل مكانا للعديد من الاحتجاجات الأخيرة، مباني المقاطعة والمباني الفيدرالية.
بدأت الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة والعنصرية منذ عدة أشهر بعد مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد في مينيابوليس. وانطلقت المظاهرات في منتصف يوم السبت قرب مركز العدل في مقاطعة مولتنوماه، أكبر مدن ولاية أوريغون. وسرعان ما اندلعت الاشتباكات حيث ألقى المتظاهرون الحجارة وأجساما على بعضهم البعض. وأظهرت الصور مئات الأشخاص في الشوارع وكان الكثير منهم يرتدي خوذات ويحملون دروعًا مؤقتة.
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