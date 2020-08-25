النيابة المصرية تأمر بضبط المتهمين باغتصاب فتاة جماعيا بفندق شهير

أمرت النيابة العامة المصرية الإثنين بتوقيف مجموعة من الشبان متّهمين باغتصاب فتاة جماعياً في أحد الفنادق الفخمة في القاهرة قبل ستّ سنوات.

وقالت النيابة العامة في بيان مقتضب إنّها "أمرت بضبط المتّهمين في واقعة التعدّي على فتاة بفندق فيرمونت عام 2014، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقّب الوصول، لاستجوابهم في ما هو منسوب إليهم".

«النيابة العامة» تأمر بضبط المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت) عام ٢٠١٤، ووضعهم على قوائم المنع من السفر... Publiée par ‎Egyptian Public Prosecution النيابة العامة المصرية‎ sur Lundi 24 août 2020

ووقعت هذه الجريمة المفترضة قبل ستّ سنوات وظلّت طيّ الكتمان إلى أن بدأت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدّث عنها في تمّوز/يوليو الفائت، ومن بين هذه الحسابات واحد على إنستغرام يطلق على نفسه اسم "شرطة الاعتداء".

ووفقاً لهذا الحساب فقد خدّر ستّة رجال فتاة واغتصبوها في الفندق الفخم.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء وصور للمشتبه بهم الذين يتحدّرون من أسر ميسورة، لكنّ وكالة فرانس برس لم تتمكّن من التحقّق من صحّة هذه البيانات.

وكانت النيابة العامة المصرية أعلنت في مطلع آب/أغسطس الجاري أنّها فتحت تحقيقاً بالواقعة بعدما تلقّت "كتاباً من المجلس القومي للمرأة مرفقاً بشكوى قدّمتها إحدى الفتيات إلى المجلس عن تعدّي بعض الأشخاص عليها جنسياً عام 2014 داخل +فندق فيرمونت نايل سيتي+ بالقاهرة".

وأشار البيان أيضا إلى تلقي "شهادات مقدّمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة".

ويومها أعلن فندق "فيرمونت نايل سيتي" أنّه فتح بدوره تحقيقاً داخياً بشأن هذه الاتهامات، مشدّداً في الوقت نفسه على عدم ورود أيّ شكوى بهذا الشأن، لا إليه ولا إلى شرطة السياحة.

وبحسب دراسة أجرتها في 2013 "هيئة الأمم المتّحدة للمرأة" فإنّ 99% من النساء في مصر تعرّضن لتحرّش جنسي، لفظي أو جسدي، في وقت ما من حياتهن.