قادماً من المنامة.. بومبيو في أبوظبي لعقد لقاءات مع القادة الإماراتيين

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، الأربعاء، في إطار جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب الدفع بالدول العربية باتجاه التطبيع والاعتراف بإسرائيل.

وكان في استقبال بومبيو مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

من المقرر أن يجري بومبيو كذلك محادثات مع مسؤولين إماراتيين آخرين من ضمنهم نظيره وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد آل نهيان.

ويأتى بومبيو إلى أبوظبي بعد فترة وجيزة من الإعلان عن اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي الذي تم بوساطة أمريكية.

هذه الزيارة سبقتها زيارة إلى البحرين وقبلها السودان وإسرائيل.

في المنامة، أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لبومبيو التزام بلاده بمبادرة السلام العربية التي تنصّ على قيام دولة فلسطينية مستقلة مقابل تطبيع العلاقات.

وينظر للموقف البحريني على أنه رفض ضمني لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في وقت قريب، إلا أن الملك أشاد في الوقت نفسه بجهود الولايات المتحدة من أجل إحلال السلام في المنطقة ومواجهة "التدخلات الإيرانية".