شاهد: أولّ تمثال يكرّم 3 من رائدات الكفاح من أجل النساء في حديقة سنترال بارك في نيويورك

دشنت حديقة سنترال بارك في نيويورك الأربعاء، أولّ تمثال يكرّم "نساء حقيقيات"، اثنتان بيضاوان وثالثة سوداء، من رائدات الكفاح من أجل النساء، في خرق للمشهد العام على صعيد المعالم الحضرية التي يهيمن عليها الرجال البيض.
فمنذ تأسيسها قبل 167 عاما، أقيم في الحديقة الشهيرة في نيويورك حوالى ثلاثين تمثالا كرّمت كلها رجالا من البيض أو شخصيات أنثوية خيالية بينها بطلة رواية "أليس في بلاد العجائب" وجولييت بطلة قصة شكسبير الشهيرة "روميو وجولييت".
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