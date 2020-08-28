إطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل بعد غارات جوية

أطلق مسلحون فلسطينيون فجر الجمعة عدداً من الصواريخ (ستة بحسب بعض وسائل الإعلام العبرية) على المناطق الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، بعدما شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات جوية على مواقع لحركة حماس.

وأفاد شهود عيان أن "المقاومة أطلقت أربعة صواريخ باتجاه المناطق الإسرائيلية القريبة من القطاع".

ولم يتبنَّ أي فصيل فلسطيني عملية الإطلاق. وقال مصدر أمني في غزة إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته قصفت فجر اليوم موقعاً للمقاومة (حماس) في حي التفاح شرق مدينة غزة".

وأضاف "أدى القصف الجوي إلى اندلاع نيران في الموقع في حي التفاح ووقوع أضرار مادية من دون أن تسجل إصابات".

وأوضح أن المدفعية الإسرائيلية "استهدفت أيضا نقطة للضبط الميداني (تابعة لحماس) شرق رفح في جنوب القطاع" ما أحدث أضراراً دون وقوع إصابات.

وفي هذه الأثناء يواصل المبعوث القطري إلى غزة محمد العمادي مساعيه بهدف استعادة الهدوء مع إسرائيل وتخفيف الحصار الذي تفرضه على القطاع، فغادر القطاع مساء الأربعاء متوجهاً إلى تلّ أبيب لاستكمال المحادثات التي بدأها مع حركة حماس.

وتأتي زيارة العمادي بعد أسبوع على جولة محادثات أجراها الوفد الأمني المصري مع الطرفين دون التوصل لاحتواء التوتر وتثبيت التهدئة.

ومنذ أسبوعين يسود توتر وتبادل لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.