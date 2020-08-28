تشيلسي يتعاقد مع قلب الدفاع البرازيلي تياغو سيلفا

تعاقد نادي تشلسي الإنجليزي مع البرازيلي تياغو سيلفا، قائد دفاع باريس سان جرمان الفرنسي، لعام قابل للتجديد، بحسب ما ذكر النادي اللندني الجمعة.

قال اللاعب البالغ 36 عاماً بعد انتهاء عقده الباريسي في بيان النادي "أنا سعيد جداً بالانضمام إلى تشلسي. أنا ممتن للتواجد في التشكيلة الطموحة لفرانك لامبارد، وأنا هنا للمحاربة من أجل الألقاب".

من جهتها، أشارت المديرة العامة للنادي مارينا غرانوفسكايا "نحن سعداء لإضافة لاعب من قماشة عالمية على غرار تياغو سيلفا. بعد مشاركته في أعلى المستويات منذ عدة سنوات، لا شك لدينا بأن خبرته ونوعيته ستكملان المواهب المتواجدة لدينا هنا".

وحل تشلسي ثالثاً الموسم الماضي في الدوري الانجليزي، ليضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا. لكن دفاعه أظهر ثغرات أحياناً، واهتزت شباكه 45 مرة في 38 مرحلة من الدوري، ليحتل المركز الثاني عشر على هذا الصعيد.

وكان سان جرمان بطل فرنسا ووصيف بطل أوروبا قد شكر عبر رئيسه القطري ناصر الخليفي سيلفا على مسيرته الطويلة في النادي "تياغو، شكراً لثماني سنوات لا تنسى، مليئة بذكريات دائمة، وعلى مشاركتك وتفانيك وهالتك".

تابع "ستكون إلى الأبد أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، ومكانتك الأسطورية هنا في باريس سان جرمان ستظل إلى الأبد".

وأحرز سيلفا، القادم من ميلان الإيطالي في 2012، مع سان جرمان لقب الدوري المحلي سبع مرات والكأس خمس مرات وكأس الرابطة ست مرات.

ولم يُمدّد عقد سيلفا الذي خاض 315 مباراة مع سان جرمان بينها 293 كقائد، برغم دعوة المدرب الألماني توماس توخل إلى "توضيح الموقف"، بعد نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره الاحد الماضي ضد بايرن ميونيخ الالماني صفر-1.

ويبدو تشلسي نشطا للغاية في فترة الانتقالات، مع قدوم الهداف الألماني تيمو فيرنر، صانع اللعب المغربي حكيم زياش، والظهير بن تشيلويل مقابل نحو 145 مليون يورو، كما ينتظر لاعب الوسط الألماني كاي هافيرتس بصفقة مقدرة بنحو مئة مليون يورو.