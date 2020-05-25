شاهد: بعد المقاهي والمتاجر.. صالات الرياضة تعيد فتح أبوابها في إيطاليا المنكوبة

بعد أن شهدت إيطاليا خلال الأيام القليلة الماضية تراجعا ملموسا من حيث أعداد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا الجديد، وفي الوقت الذي تنفذ فيه السلطات قرارات رفع القيود المشددة تدريجيا، شرعت صالات الرياضة والمسابح ودور السينما والمسارح اليوم الإثنين أبوابها مجددا أمام المواطنين في محاولة لعودة الحياة إلى طبيعتها في أحد أكثر البلدان تضررا حول العالم.

وفي روما، أعادت صالات الرياضة التي التزمت بقرارات الإغلاق الكلي التي فرضتها السلطات لمدة شهرين فتح أبوابها اليوم، مع التأكيد على ضرورة التزام العملاء بقواعد التباعد الإجتماعي والإبقاء على مسافات لا تقل عن متر واحد بين بعضهم البعض، إضافة إلى ضرورة التقيد بارتداء الأقنعة الواقية.

وحتى تاريخ اليوم، أودى الوباء القاتل الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر/كانون الأول بحياة أكثر من 32 ألف شخص، مع تسجيل أكثر من 229 ألف حالة إصابة.