شلل الأطفال يعود للسودان رغم إعلان منظمة الصحة العالمية اجتثاثه من إفريقيا

عاد شلل الأطفال للظهور مجدداً في السودان بعد اختفائه لأكثر من عقد، بحسب الأمم المتحدة، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء القضاء على المرض في إفريقيا.

وقال بيان صادر عن مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) لفرانس برس الجمعة "أصيب ما لا يقل عن 13 شخصاً بهذا المرض (شلل الأطفال) في تسع من ولايات السودان البالغ عددها 18 منذ ظهور الحالة الأولى في 9 آب/أغسطس".

علاوة على ذلك، اكتُشف فيروس شلل الأطفال البري من النوع الثاني في عينات أخذت في الخرطوم، مما يشير وفق "أوتشا"، "إلى إمكانية انتشار الفيروس على نطاق واسع في البلاد".

وقد أبلغ عن حالات في إثيوبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد "مما يزيد من مخاطر (الانتشار) في السودان، وخصوصاً في دارفور بسبب تحركات السكان"، بحسب "اوتشا".

وقال المكتب الأممي إن وزارة الصحة السودانية، تعد بدعم من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، حملة تطعيم واسعة النطاق ستشمل 5 ملايين طفل دون سن 5 سنوات. ولكن الأمم المتحدة بحاجة إلى 20 مليون دولار لتمويل هذه الحملة.

والثلاثاء، أعلنت روز ليكي، رئيسة اللجنة الإفريقية الإقليمية للإشهاد التي تصدر الإفادات الصحية في منظمة الصحة العالمية، إن "انتقال فيروس شلل الأطفال البري قد توقف" في إفريقيا.

وقالت ماتشيديسو مويتي، مديرة منظمة الصحة العالمية في إفريقيا "هذه لحظة تاريخية لإفريقيا. ... من الآن فصاعدًا، لن يخشى الأطفال المولدون في هذه القارة الإصابة بشلل الأطفال".

شلل الأطفال "فيروس شلل الأطفال البري" وهو مرض حاد ومعدٍ يصيب الأطفال بشكل رئيسي ويهاجم النخاع الشوكي ويمكن أن يسبب شللًا يستعصي علاجه.