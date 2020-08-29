شاهد: ترامب كاد ينزلق خلال صعوده إلى المنصة لإلقاء كلمة أمام مؤيّديه

كاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن ينزلق ويقع أرضاً بينما كان يسير نحو منصة لإقاء كلمة خلال تجمع انتخابي حاشد في نيو هامبشاير (شمال غرب) يوم الجمعة.

وبدا أن ترامب فقد توازنه أثناء صعوده الدرجات المؤدية إلى المنصة خلال المسيرة التي أطلق عليها اسم "اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

غير أن ترامب تدارك نفسه جيداً، واستطاع إعادة توازنه إليه، لا بل أنه مازح مؤيّديه قائلاً إن أرضية المنصة تشبه "حلبة للتزلج على الجليد" ، مضيفاً أنه "سيمشي على أطراف أقدامه " لتجنب المزيد من الانزلاق.

وقال ترامب إنه واثق بفوزه والحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية التي سيواجه فيها خصمه الديمقراطي جو بايدن، في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2020.