ترامب يقبل رسمياً ترشيح الجمهوريين له ويشنّ هجوماً عنيفاً على "مدمر العظمة الأميركية"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطاب ألقاه مساء الخميس أمام حشد ضخم من المدعوين في حديقة البيت الأبيض قبوله رسمياً ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات المقبلة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال ترامب في ختام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري "الليلة، بقلب مفعم بالامتنان وبتفاؤل لا حدود له، أقبل هذا الترشيح لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

خلال الكلمة شنّ ترامب في هجوماً شرساً على منافسه الديمقراطي في الانتخابات المقبلة، جو بايدن، واصفاً نائب الرئيس السابق بأنّه "مدمّر العظمة الأميركية".

وقال ترامب إنّ "جو بايدن ليس منقذاً لروح أميركا. إنّه مدمّر الوظائف في أميركا، وإذا سنحت له الفرصة، سيكون مدمّر العظمة الأميركية"، مضيفاً أن "هذه الانتخابات ستقرّر ما إذا كنّا سننقذ الحلم الأميركي أم سنسمح لأجندة اشتراكية بهدم مصيرنا العزيز".

ورأى الرئيس الأميركي أن مسيرة بايدن عبارة عن "سلسلة من الخيانات" و"الأخطاء الفادحة".

ووعد ترامب كذلك بـ"سحق" وباء كوفيد-19 بواسطة لقاح سيتم إنتاجه بحلول نهاية العام وستكون "مئات ملايين الجرعات منه متوفّرة سريعاً" وقال "نحن نحشد العبقرية العلمية الأميركية لإنتاج لقاح في وقت قياسي".

وأضاف الرئيس في الخطاب الذي ألقاه في ختام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري "سنحصل على لقاح آمن وفعّال هذا العام، وسويّاً سنسحق هذا الفيروس".