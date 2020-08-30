فرنسا تحيل ضابطاً كبيراً إلى القضاء بتهمة "المساس بالأمن"

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي (وزيرة الجيوش) اليوم، الأحد، أن حكومة بلدها ادعت على ضابط فرنسي بتهمة "المساس بالأمن" من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وقالت بارلي لإذاعة "أوروبا-1" الأحد "كل ما استطيع تأكيده هو أن ضابطاً رفيع المستوى يخضع لإجراء قضائي لمساسه بالأمن". وذكرت الإذاعة أن هذا الضابط وجهت إليه مؤخراً تهمة الخيانة بسبب تجسسه لحساب روسيا.

ونقلت فرانس برس عن مصدر قضائي قوله إن الضابط سُجن بسبب "تعامل استخباراتي مع قوّة أجنبية".

أما الإذاعة المذكورة، فكانت أوضحت على موقعها الإلكتروني، أنه يشتبه بأن الضابط سلم وثائق بالغة الحساسية لأجهزة الاستخبارات الروسية.

وتابعت أن المديرية العامة للأمن الداخلي اعتقلت الضابط بينما كان يستعد للتوجه من جديد إلى إيطاليا في نهاية عطلته في فرنسا وأوقف موقتا في سجن في باريس.

وقالت فلورانس بارلي أن "فرنسا هي التي بادرت للقيام بهذا الإجراء القضائي".

وأضافت "اتخذنا كل إجراءات الحماية الضرورية والآن يجب أن يقوم القضاء بعمله في إطار احترام سرية التحقيق".