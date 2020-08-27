رقم قياسي جديد في فرنسا .. أكثر من 6 آلاف إصابة بكوفيد 19 خلال 24 ساعة

تستمر أعداد إصابات وباء كوفيد 19 بالارتفاع في فرنسا يوماً بعد يوم لتسجل أرقاماً قياسية جديدة لم تسجل منذ تخفيف إجراءات الحجر الصحي في أيار/ مايو الماضي.

أكثر من 6000 حالة إصابة جديدة بالوباء في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح هو الرقم قياسي الجديد منذ ثلاثة أشهر تقريباً.

ورغم الإصابات المتزايدة يبقى عدد المرضى في المستشفيات، بما في ذلك في العناية المركزة، مستقرًا، وفقًا للبيانات الصادرة الخميس من قبل السلطات الصحية.

وسجلت 6111 إصابة جديدة مقابل 5429 حالة يوم الأربعاء، وفقًا للمديرية العامة للصحة وهيئة الصحة العامة الفرنسية.

هذا الرقم هو الأعلى منذ بدء إجراء الاختبار على نطاق واسع.

تم تجاوز عتبة 4 آلاف إصابة عدة مرات في الأيام الأخيرة.

تعود هذه الزيادة لانتشار الفيروس ولزيادة عدد الاختبارات التي تجرى يومياً.

حالياً يرقد في المستشفيات 4535 مصاباً، بينهم 381 في العناية المركزة طبقاً لأرقام الخميس. يوم الثلاثاء كانت الإحصائية تشير إلى 4600 شخص في المستشفى منهم 410 في العناية المركزة.

وبلغ عدد الوفيات 30576 وفاة منذ بدء انتشار الوباء، بزيادة 32 وفاة خلال 48 ساعة، إذ لم تتمكن السلطات من إعلان الحصيلة اليومية للوفيات مساء الأربعاء بسبب عطل معلوماتي.

وبلغت نسبة النتائج الإيجابية لفحوص كشف الإصابات في البلاد بين 18 و24 آب/أغسطس 3,8%، مقابل 3,6% بين 15 و21 آب/أغسطس.

وفي مواجهة معاودة تفشي الوباء، فرضت السلطات وضع الكمامات إلزامياً اعتباراً من الجمعة في جميع أنحاء باريس وضواحيها المباشرة، كما في مدن مثل مرسيليا وتولون. وأكدت الحكومة الخميس عزمها على "بذل كل ما بوسعها" لتفادي فرض "حجر منزلي معمم" سيقوض الاقتصاد.