شاهد.. أكبر منحوتة برونزية لغوريلا في العالم في أحد شوارع نيويورك

الملك نياني، منحوتة برونزية في أحد شوارع نيويورك، هي الأكبر في العالم لحيوان الغوريلا، أبدعها الفنانان جيلي ومارك سكاتنر، للتوعية بالمخاطر التي يواجهها هذا النوع من الحيوانات، واحتمال انقراضه، ويمكن لشخصين أو ثلاثة أشخاص الجلوس على يد هذا التمثال.

وقد نذر جيلي ومارك عدداً كبيراً من أعمالهما للتوعية بمخاطر انقراض أنواع عدة من الحيوانات، واستوحى الفنانان منحوتتهما هذه من خلال تجربتهما خلال رحلة إلى أوغندا، وجدا خلالها أن الغوريلا حيوان لطيف، وليس مخيفا، كما تصوره الأفلام.