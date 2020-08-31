مئات المسافرين يصلون باريس بعد قضاء ليلتهم على متن قطار بسبب عطل فني

قضى مئات المسافرين ليلتهم عالقين على متن قطار فرنسي فائق السرعة عند إحدى نقاط رحلتهم بسبب عطل كهربائي. وكان من المقرر أن يصل القطار إلى وجهته بعد ظهر الأحد في ختام رحلة مدتها خمس ساعات، إلا أنه وصل الإثنين، بعد يوم كامل تقريباً.

القطار كان قادماً من منطقة إينداي الواقعة على الحدود الإسبانية إلى باريس، وكان يقل نحو ألف شخص مع نهاية موسم العطلات، لكنه توقف في منطقة لاند النائية قبل وقت طويل من وصوله إلى بوردو بسبب سلسلة من المشاكل الكهربائية على الخط، وفقاً لشركة تشغيل القطارات الوطنية SNCF.

وأضافت الشركة أن الركاب نقلوا بعدها إلى قطار آخر ليقلهم باتجاه بوردو عند منتصف الليل، قبل توجههم مجدداً إلى باريس صباح الإثنين.

الحادثة لم يطل تأثيرها ركاب القطار المعطل فحسب، بل أثرت على ركاب قطارين آخرين. ووعدت الشركة الوطنية للسكك الحديدية بدفع ثلاثة أضعاف تكلفة التذكرة الأصلية للركاب المتضررين، قائلة إن التحقيق الكامل سيكشف أصل المشكلة.