ماكرون يدعو من بيروت الى الإسراع في تشكيل "حكومة بمهمة محددة"

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليل الإثنين إلى بيروت في زيارته الثانية منذ انفجار المرفأ المروع، وذلك بعد ساعات من تسمية مصطفى أديب رئيساً مكلفاً تشكيل حكومة جديدة وعشية إحياء لبنان المئوية الأولى لتأسيسه.

ودعا ماكرون من بيروت إلى الإسراع بتشكيل "حكومة بمهمة محددة". وذلك بعد ساعات من تكليف مصطفى أديب تشكيل حكومة جديدة.

وقال ماكرون بعدما استقبله نظيره اللبناني ميشال عون في المطار إن من أهداف عودته "التأكد من أنّ حكومة بمهمة محددة ستتشكل في أسرع وقت، لتنفيذ الاصلاحات" التي يشترطها المجتمع الدولي مقابل تقديم دعم دولي للبنان يساهم في إعادة تحريك العجلة الاقتصادية.

وحطت طائرة ماكرون في مطار رفيق الحريري الدولي عند الساعة التاسعة مساء (18,00 ت غ)، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس. وكان دعا في زيارته الأولى في 6 آب/أغسطس المسؤولين إلى اقرار "ميثاق سياسي جديد" وإجراء إصلاحات عاجلة، واعدا بالعودة لـ"تقييم" التقدّم الذي تمّ إحرازه.