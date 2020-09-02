فيديو: بيلوسي تناقض تغريداتها ضد ترامب وتظهر في صالون حلاقة في وضع مخالف للإجراءات الصحية

فتحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي النار على نفسها أمام وسائل الإعلام الأمريكية التي نشرت فيديو يظهر بيلوسي التي لطالما انتقدت سياسية ترامب في مواجهة أزمة كورونا وهي في إحدى الأماكن العامة دون وضعها لكمامة.

ونشرت قناة أن بي سي الأمريكية فيديو من كاميرا مراقبة صالون حلاقة نسوي في سان فرانسيسكو تظهر فيه بيلوسي (80 عاما) وهي تمشي داخل صالون الحلاقة بشعرها المبلل دون ارتدائها للكمامة، كما يظهر في الفيديو رجل لحق بها ليصفف شعرها وهو يرتدي كمامة.

بيلوسي التي عرفت دائما بعدائها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانتقادها لسياساته، إذ لا يمر التيار بين الاثنين، يبدو أنها ناقضت نفسها بعدم التزامها باجراءات كانت تدعو إليها في المقام الأول ودائما ما تنتقد ترامب على عدم كفائته في احتواء الوضع بسبب جائحة كورونا.

ومن خلال قيامها بزيارة صالون الحلاقة وتصفيف شعرها داخله الصالون قد خالفت إحدى الإجراءات الصحية المتبعة، سمحت مدينة سان فرانسيسكو بداية من شهر سبتمبر أيلول بعودة نشاط صالونات الحلاقة على أن يكون تقديم الخدمات للزبائن في الهواء الطلق أمام الصالونات وليس داخلها.

وثاني مخالفة تحسب على بيلوسي هي عدم ارتدائها للكمامة وهي داخل الصالون في صورة تظهر "عدم اكتراثها" للأزمة الصحية التي تمر بها الولايات المتحدة جراء وباء كورونا المستجد.

وكانت بيلوسي قد غردت يوم الإثنين على حسابها الرسمي في تويتر قائلة "تثبت تصرفات الرئيس ترامب أنه لا يزال غير مدرك لخطورة أزمة فيروس كورونا، حتى مع تخطي أمريكا لعتبة مأساوية بأكثر من 6 ملايين حالة على الصعيد الوطني".

وأرفقت التغريدة بصورة جاء فيها "ترامب: سوف يختفي (فيروس كورونا) 6 ملايين حالة مؤكدة لكورونا".

بيلونسي التي لا تدع مناسبة إلا وتنتقد فيها سياسات ترامب يبدو أنها قد أتثبتت تغريدة "ترامب أنه لا يزال غير مدرك لخطورة أزمة الفيروس" على نفسها هذه المرة، وهو لا يمكن أن يمر على الإعلام الأمريكي مرور الكرام.