تويتر في مصر يفجر قضية تحرش جديدة بطلها طبيب أسنان مشهور وضحاياه...من الرجال

أعلنت النيابة العامة المصرية عن تحركها للتحقيق في قضية تحرش بطلها طبيب أسنان "شهير" في البلد كان يتحرش بمرضاه من الرجال.

ونشرت النيابة العامة على حسابها الرسمي في الفيسبوك أن النائب العام أمر بفتح تحقيق في بلاغ ضد طبيب متهم بالتحرش بالرجال بعدما تلقت النيابة العامة، الثلاثاء، "عريضة إلكترونية من ثلاثة يشكون طبيبًا بالتحرش بهم وتحريضهم على ممارسة الفجور معه..."

حيث تلقت «النيابة العامة» اليوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر سبتمبر عام ٢٠٢٠ عريضة إلكترونية من وكيل ثلاثة يشكون طبيبًا... Publiée par ‎Egyptian Public Prosecution النيابة العامة المصرية‎ sur Mardi 1 septembre 2020

ووفق ما نشره مغردون على موقع تويتر فإن العديد ممن يترددون على عيادة الطبيب هم من مشاهير الفن والسينما المصريين، وقد ساهم في تفجير هذه القضية عدد من الممثلين المعروفين على الساحة المصرية والذين تداولوا منشورات على مواقع التواصل الإجتماعي جاء فيها تفاصيل ووقائع تثبت ادعائهم مرفوقة بـ هاشتاغ #باسم_سمير_متحرش.

واحد من الفيديوهات التي عملت ضجة كان فيديو الفنان تميم يونس الذي تحدث فيه عن تفاصيل تعرضه للتحرش شخصيا من قبل طبيب الأسنان باسم سمير الذي كان يعد "طبيب العائلة" على حد قوله آنذاك، وذكر الفنان أن ما حدث له أخذ معه وقتا ليستوعبه بعدما شكك في الأمر في البداية.

وأضاف أن سماعه لقصص مشابهة من هنا وهناك وقعت مع أشخاص ذهبوا لعيادة الطبيب أكد شكوكه و هو ما دفعه لكشف اسم الطبيب وطالب بمتابعته قضائيا وتوقيفه عن العمل.

وانتشرت العديد من التغريدات على تويتر حول "الطبيب المتحرش" حيث نشر الممثل المصري عباس أبو الحسن على حسابه الرسمي في تويتر "7 عيادات ...7 أوكار تخدير ..7 مراكز إيقاع بالضحايا.. 7 مساعدين متواطئين في كل عيادة و ٣٥ سنة خبرة في التحرش بالمرضى والضحايا..أين معالي النائب العام ؟؟"

وعاد الممثل ليؤكد تقديم محام "ببلاغ إلى المستشار المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة" ومعه "فيديوهات وصور لوقائع تحرش وهتك عرض مصورة داخل عيادة" الطبيب.

تقدم اليوم الاستاذ / حسن أبو العينين المحامى ببلاغ جديد لسعادة المستشار المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة من ضحية... Publiée par Abbas Aboelhassan sur Mercredi 2 septembre 2020

ويحظى الطبيب بشهرة واسعة في مصر حيث تداول مغردون صور تظهر لائحة إعلانية له.

السبب ليس لبس المرأة

قضية تحرش طبيب الأسنان بالرجال دفعت البعض إلى التذكير بأن ظاهرة التحرش ليست متعلقة بلبس المرأة التي عادة ما تلام وتلقى عليها المسؤولية تعرضها للمضايقات، ويسقطون التهمة عن المتحرش.

وتسائل عادل طه سلام "بيقولوا لبس المرأة هو مبرر للتحرش ! هل لبس تميم ومئات قصص تحرش رجال برجال يرجع سببها الي لبس الرجل ؟!"

وكتبت ريما قائلة " اتمني بعد تريند #باسم_سمير_متحرش الرجاله تفهم ان اللي بيتحرش ولا يهمه راجل ولا ست، طفل ولا عجوز، لابسه ولا مش لابسه، و يبطلوا يحطوا تبريرات بشعه للتحرش/الاغتصاب".

الطبيب يرد: جريمة منظمة للتشهير بي

من جهته نفى طبيب الأسنان باسم سمير التهم الموجهة إليه، ونشر على صفحة عيادته الرسمية على الفيسبوك بيانا جاء فيه "تعرضت في الفترة الماضية لمحاولات ابتزاز وتهديدات عديدة بلغت خستها لحد نشر افتراءات مكذوبة ومضللة لا تمت للواقع باي صلة للنيل من سمعتي ومكانتي المهنية والشخصية

وأضاف أن ما تم نشره "مؤخرا عبر مواقع الانترنت والسوشيال ميديا يعد جريمة منظمة وممنهجة ذات أهداف دنيئة للتشهير بي والنيل من سمعتي".

بيان هام حيث تعرضت في الفترة الماضية لمحاولات ابتزاز وتهديدات عديدة بلغت خستها لحد نشر افتراءات مكذوبة ومضللة لا تمت... Publiée par Dr. Bassem Samir Clinics sur Vendredi 28 août 2020

وساهمت مواقع التواصل الإجتماعي في الفترة الأخيرة بمصر في الكشف عن عدة قضايا تتعلق بالتحرش والاغتصاب ما دفع الجهات القضائية للتحرك وفتح تحقيقات.