القوزي: طبق تقليدي مطبوخ تحت رمال صحراء دبي

توجهت يورونيوز إلى صحراء دبي الرائعة حيث كان يتجول العديد من البدو الرحل ويتناولون طبقاً تقليدياً يُطهى ببطء في الرمال.

القوزي، وصفة طُبخت وتوارثت عبر الأجيال منذ مئات السنين.

في شمس الظهيرة الحارة، كان من الضروري أن يسافر البدو بامتعة خفيفة- وكانت إحدى طرق القيام بذلك هي إنشاء فرن في الرمال.

تلقت يورونيوز دعوة لتناول العشاء في الصحراء وتذوق وصفة دبي الشهيرة مع الشيف مصعب التوهان والمرشد السياحي إيدي روبنسون.

طريقة تحضير القوزي

شرح الشيف مصعب الطوحان طريقة تحضير طبق القوزي قائلاً:

"بدأنا بالملح والهيل والكزبرة السوداء والكاري والكمون."

وشرح إدي روبنسون، الدليل السياحي ، كيف يمكن لأشياء مثل الليمون المجفف أن تضيف الكثير من النكهة إلى الطبق.

"لذلك يُملح الحمل، عادة لمدة يوم على الأقل.

وأضاف: "عادة إنه طبق للمناسبات الخاصة لأنه يستغرق وقتا. يُطهى بالفحم في الرمال ليوم كامل. يكون جاهزا حين ينفصل اللحم عن العظم تلقائياً".

بعد أن يُلف الطبق بأوراق النخيل، يصبح جاهزا، يقول إيدي روبنسون، ويمكن بعد ذلك وضعه على طبقة من الأرز ثم نقوم بوضع الحشو. وهو خليط من الكاجو والصنوبر والعدس".

طبق القوزي يورونيوز

طبق تقليدي

وأوضح إيدي روبنسون ليورونيوز كيف يجب تناول هذا الطبق قائلاً: " إنه طبق عائلي، طبق احتفالي نأكله جميعا معا. تقليديا، نأكله باليدين. الفكرة هي أن نأخذ قطعة من اللحم وقليلاً من الأرز في نفس الوقت. الأرز لا يلتصق حقًا ، لذا يمكن إضافة الزبادي. نضيف القليل بالملعقة، نعمل كرة ونضعها في الفم بالابهام".

للحصول على الوصفة الكاملة انقر هنا.