أول وفاة بكوفيد-19 في نيوزيلندا منذ 3 أشهر ومستجدات أخرى عن الفيروس حول العالم

تخطى عدد الوفيات عالمياً بسبب فيروس كورونا 868 ألف وفية فيما فاق عدد الإصابات المسجلة رسمياً 26 مليون بحسب الإحصائيات التي تقدّمها جامعة جون هوبكنز الأميركية، معتمدة على مصادر رسمية.

العراق

سجل العراق الجمعة رقما قياسيا من حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 منذ بدء الجائحة، وهو ما دفع السلطات إلى التحذير من أن النظام الصحي بالبلاد قد لا يكون قادرا على التعامل مع العدد المتزايد من الأشخاص الذين تستلزم حالاتهم دخول المستشفيات.

وأحصى العراق الجمعة 5036 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 252,075 إصابة، بينها 7,359 وفاة و191,368 حالة شفاء، حسب وزارة الصحة.

وأرجعت الوزارة هذه الزيادة بالإصابات إلى "التجمعات الكبيرة" التي جرت بالآونة الأخيرة دون مراعاة الإجراءات الاحترازية مثل وضع كمامات أو الحفاظ على تباعد جسدي، بخاصة خلال إحياء ذكرى عاشوراء.

في 30 آب/أغسطس تجمع آلاف الزوار الشيعة في كربلاء بالعراق لإحياء ذكرى عاشوراء، في واحد من أكبر التجمعات الدينية في العالم الإسلامي منذ اندلاع جائحة كوفيد-19.

إسرائيل ستغلق 30 منطقة

أعلنت إسرائيل أنها ستفرض إغلاقاً جديداً اعتباراً من الإثنين على ثلاثين منطقة لمكافحة فيروس كورونا بعد استفحال الوباء في البلاد وارتفاع معدل الإصابات إلى واحد من الأعلى في العالم.

وقال البروفيسور روني غامزو المنسق الرئيسي في مكافحة الجائحة في اسرائيل "إنه اعتبارا من الإثنين سيكون السفر من والى 30 منطقة مصنفة على أنها "حمراء" محدوداً وسيتم إغلاق المحلات غير الأساسية".

وسجلت إسرائيل 125260 إصابة بـكوفيد-19، و985 وفاة، من أصل تسعة ملايين نسمة.

عودة الرحلات الجوية إلى بكين

تخطت القارة الآسيوية الخميس عتبة 100 ألف وفاة.

والهند هي الدولة الأكثر تضرراً في القارة حيث سجّلت حوالى ثلاثة أرباع الوفيات في المنطقة إذ سجّلت فيها 67376 وفاة، تليها إندونيسيا 7616 وفاة وباكستان 6328.

وتواجه القارة التي نجحت في السيطرة على الفيروس الذي ظهر في كانون الأول/ديسمبر، زيادة في العدد اليومي للإصابات والوفيات منذ آب/أغسطس. ورغم الأنباء السيئة، بدأ استئناف تدريجي للرحلات الدولية إلى بكين الخميس.

أكثر من 4 ملايين إصابة في البرازيل

تجاوز عدد الإصابات عتبة الأربعة ملايين الخميس في البرازيل ثاني أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا من حيث عدد الوفيات، فيما بدأت لجنة من الخبراء المستقلين تحقيقاً في الإدارة العالمية للوباء.

وسجّلت البرازيل حتى الخميس أربعة ملايين و41 ألفا و638 إصابة بكوفيد-19 لكن عدد الوفيات اليومي بدأ ينخفض بشكل طفيف في هذا البلد حيث قضى أكثر من 124 ألف شخص بالفيروس.

برلسكوني أدخل المستشفى

أدخل رئيس وزراء إيطاليا سابقاً سيلفيو برلسكوني المستشفى كـ"إجراء احترازي" بعد إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما ذكره بيان صادر عن مكتبه الجمعة.

احتمال "إصابة باتمان"

أعلنت شركة "وارنر براذرز" للإنتاج أن تصوير فيلم "باتمان" أوقف في بريطانيا بعدما تبيّن أن أحد أفراد فريق العمل مصاب بفيروس كورونا، فيما كشفت مجلة "فانيتي فير" أن المصاب المشار إليه هو الممثل روبرت باتنسون الذي يؤدي دور الرجل الوطواط في الفيلم.

وأفادت "وارنر براذرز" في بيان بأن "نتيجة الفحوص التي أجريت لأحد أعضاء فريق الإنتاج في "باتمان" جاءت إيجابية فتم عزله التزاماً بالتدابير المعمول بها".

وأضافت الشركة أن "التصوير عُلٌّقَ موقتاً"، من دون أن تشير في بيانها إلى اسم الشخص المصاب. ونقلت مجلة "فانيتي فير" عن "مصادر رفيعة المستوى" أن المصاب هو بطل الفيلم الممثل البريطاني روبرت باتينسون.

أول وفاة في نيوزيلندا منذ 3 أشهر

سجلت نيوزيلندا أول وفاة بفيروس كورونا منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وفق ما أعلنت السلطات الصحية الجمعة.

وقالت وزارة الصحة في بيان "كان الرجل (50 عاماً) الذي توفي في وقت سابق من اليوم في مستشفى ميدلمور، واحداً من المصابين خلال تفشي الوباء في أوكلاند في آب/أغسطس".