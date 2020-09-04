وصفة قوزي لحم الضأن المطبوخ في صحراء دبي

خلال رحلة سفاري صحراوية في دبي، تذوق صحفينا إيفان بورك قوزي تقليدي مصنوع من الأرز ولحم الضأن. يُطهى اللحم ببطء تحت الأرض، على الفحم. نقدم لكم وصفة الشيف الذي قابلناه في الموقع مصعب التوهان.

المكونات

1/2 خروف

10 سعفات نخيل

5 حصص أرز

صلصة التنيقع

1 ملعقة كبيرة هيل

1 ملعقة كبيرة كزبرة سوداء

1 ملعقة كبيرة كاري

1 ملعقة كبيرة كمون

3 ملاعق كبيرة زيت الزيتون

1ليمونة مجففة

الحشو

2 كوب كاجو

2 كوب صنوبر

2 كوب عدس

500 مل سمن

طريقة الطبخ

• يُملح اللحم ويُلفّ في البلاستيك ويُترك في الثلاجة لمدة 24 ساعة.

• تُعد التتبيلة بخلط البهارات المطحونة وزيت الزيتون.

• يُخرج لحم الضأن من الثلاجة واتركه ليصل إلى درجة حرارة معتدلة.

• يُغطى اللحم بالتتبيلة.

• في وعاء كبير نضع طبقة من سعف النخيل.

• نضع فوق سعف النخيل لحم الضأن المتبل ويغطى بطبقة أخرى من أوراق النخيل.

• نضع القدر مع الغطاء في حفرة محاطة بالفحم الساخن.

• نتركه لمدة 24 ساعة للطهي البطيء مع تقليب الفحم الساخن كل 6-8 ساعات.

• خلال فترة إنتظار نضج اللحم، نعد كمية من الأرز حسب الرغبة.

• نخرج قدر لحم الضأن بحذر .

• نضع اللحم على طبق كبير من الأرز ونضيف الحشو وطبقة من السمن.

• يُقدم مع القليل من الزبادي . شهية طيبة.