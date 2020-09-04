شاهد: أفغانستان تنتج سيارات هجينة تعمل بالطاقة الشمسية

تحاول شركة أفغانية افتتاح سوق جديد للسيارات في البلاد بإنتاجها أسطولاً من حوالي 200 سيارة هجينة تعمل بالطاقة الشمسية ومصادر طاقة نظيفة.

وقال متحدث باسم الشركة أمين نور إن الدولة تعتمد بشكل كبير على الموديلات اليابانية والكندية المستوردة التي تعمل بالطاقة النظيفة ومعظمها مستعملة، لذا هناك محاولة لفتح سوق جديد في أفغانستان.

ويقول المتحدث باسم الشركة إن نحو 60-80٪ من الأجزاء المستخدمة في السيارة أنتج محليًا واستغرق إنتاجه نحو ثلاث سنوات، أما باقي الأجزاء بما في ذلك المحرك والإطارات فما زالت تأتي من الصين والهند.

الأسطول يتكون من نحو 30 سيارة تعمل بالبطاريات الشمسية بالكامل، والسيارات المتبقية هجينة تعتمد على مصادر وقود بديلة، وسيارات تعمل بالبنزين والطاقة الشمسية معاً.

ويتراوح سعر المركبة الواحدة ما بين 1200 إلى حوالي 2500 دولار.

وتناقش الشركة حاليًا بيع حوالي 30 سيارة للقصر الرئاسي الأفغاني، على أمل الوصل بالبيع إلى وزارات الحكومة الأفغانية الأخرى قبل طرحها في السوق.