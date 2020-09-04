شاهد: سيارة تمر عبر متظاهرين في ساحة تايمز في نيويورك

قالت إدارة شرطة مدينة نيويورك إنها تحاول تحديد مكان سائق سيارة مرت عبر مجموعة من المتظاهرين الذين أغلقوا شارعاً في ساحة التايمز، وكادت تؤدّي إلى جرح بعضهم.

يُظهر تسجيل مصور نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس سيارة تندفع وسط حشد مع صوت بوقها بينما كان متظاهرون يندفعون بعيداً عن الطريق.

ولم يصب أحد بجروح خطيرة.

وقالت شرطة نيويورك عبر تويتر إن السيارة لم تكن سيارة شرطة، مضيفة أن أحداً لم يتقدّم بشكوى.

وهذه ليست المرة الأولى حيث يقع حادث مشابه في الولايات المتحدة.

وشابت الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في عدد من المدن الأمريكية بعض أعمال العنف خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً بعد إطلاق الشرطة سبع رصاصات على جاكوب بليك في مدينة كينوشا، ما أدى إلى تعرضه لشلل نصفي.

وشهدت مناطق عدة في الولايات الأمريكية مواجهات عنيفة، كان بعضها بين المتظاهرين وعناصر الأمن، وأخرى بين متظاهرين من حركة "بلاك لايفز ماتر" وآخرين من مجموعات يمينية مؤيدة للرئيس دونالد ترامب.

ومنذ مقتل جورج فلويد ازداد الغضب العام بعد ظهور مقطع فيديو يظهر ضابطاً يجثو على عنقه.

ومع تصاعد التوتر في كثير من أنحاء البلاد أعلن الرئيس الأمريكي عن استعداد قوات الجيش للتدخل سريعاً لردع الاضطرابات المصحوبة بأعمال عنف تجاه المتظاهرين.

ودعا ترامب السلطات المحلية في الولايات إلى أن تكون أكثر صرامة في التعامل معهم، مهددا باستخدام "القوة العسكرية غير المحدودة" في حال اقتضت الضرورة ذلك.