خرجت المئات من النساء، السبت، في مسيرة جالت شوراع مينسك البيلاروسية في إطار الاحتجاجات المستمرة في بيلاروس ضد انتخاب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو الذي يحكم البلاد منذ 26 عاماً.

وطيلة الأسابيع الماضية نظم أنصار المعارضة مسيرات تطعن في نتائج التصويت الذي أجري في التاسع من آب/أغسطس الماضي وحصد خلالها لوكاشنكو نسبة 80٪ من الأصوات بحسب ما تشير إليه الأرقام الرسمية. واعتقلت الشرطة منذ بداية الاحتجاجات ما يقرب من 7000 شخص، مما أثار غضبا دولياً شعبياً.