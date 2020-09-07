شاهد: لأول مرة.. الصين تعرض عينات من لقاحها المضاد لكوفيد-19

عرضت الصين، مهد البؤرة العالمية الأولى لفيروس كورونا المستجد، باكورة إنتاجها من اللقاحات المضادة للفيروس وذلك بمعرض بكين للتجارة.

وعُرضت عينات من لقاحين من إنتاج شركتي "سينوفاك بيوتك" و"سينوفارم" على أمل أن يمكن طرحهما في الأسواق بعد الانتهاء من المرحلة الثالة من التجارب عليهما بنهاية العام الجاري.

وقال ممثل لشركة سينوفاك لوكالة فارنس برس إن شركته أكملت تشييد مصنع يمكنه إنتاج 300 مليون جرعة من اللقاح سنوياً.

ويدخل اللقاحان الصينيان ضمن عشرة لقاحات أخرى على مستوى العالم دخلت جميعها المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب الطبية تمهيداً لاعتمادها رسمياً وطرحها للاستخدام بشكل عام.

وتتوقع سينوفارم أن تنتج الجرعة الواحدة من لقاحها أجساد مضادة للفيروس تستمر بجسد الإنسان لمدة تتراوح ما بين عام وثلاثة أعوام.

وقال رئيس الشركة إنه حُقن بجرعة من لقاح شركته مضيفاً أن كلفة كل جرعتين من اللقاح ستبلغ حوالي 146 دولاراً أمريكياً.

وتسعى الصين لاستخدام لقاحاتها لتحسين صورتها العالمية وذلك بعد سيل من الانتقادات التي واجهتها منذ بداية ظهور الفيروس في مدينة ووهان الصينية نهاية العام الماضي.

وتعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ سابقاً بأن يجعل أي لقاح للفيروس تصل إليه الصين "خيراً للعالم أجمع".