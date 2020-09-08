شاهد: نُشطاءُ حركة "تمرد الانقراض" يغلقون أحد الشوارع الرئيسية في وارسو

إحتج الاثنين نشطاء حركة "تمرد الانقراض" وسط العاصمة البولندية وارسو مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة المناخ حيث

أغلق حوالي 300 شخصاً من المتظاهرين شارع سفيتوكرجيسكا بالقرب من قصر الثقافة والعلوم قبل أن يتم إجلاؤهم من قبل الشرطة.

وهتف المتظاهرون "نحن هنا من أجل أطفالك" و"نريد أن نعيش".

يريد المتظاهرون لفت الانتباه إلى أزمة المناخ وإجبار الحكومة البولندية على التحرك.

وطالب النشطاء الحكومة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى "صافي الصفر" بحلول عام 2030 أو قبل ذلك.