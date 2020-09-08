عالم الأزياء أول من مظهر من مظاهر الاحتفال باتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل..

قامت شركة دلتا الإسرائيلية بتصوير إعلانات أزياء في دبي، الثلاثاء، شاركت فيها ماي تاغر، عارضة الأزياء الإسرائيلية الشهيرة.

وعرضت تاغر برفقة عارضة الأزياء أناستازيا باندارينكا، المقيمة في دبي، مجموعة من ملابس النوم للشركة الإسرائيلية على سرير في الصحراء.

وقالت ماي تاغر: " يشرفني أن أكون أول عارضة أزياء إسرائيلية تصوّر هنا، وأن أكون أول من يصور هنا لعلامة تجارية إسرائيلية، وأنا فخور للغاية بتمثيل بلدي وأن أكون هنا فقط. أشعر بأمان شديد لأقول ذلك أنا من إسرائيل. "

يجدر بالذكر أن تاغر وصلت الإمارات بجواز سفرها الدنماركي، حيث لم تقم أبو ظبي بعد بتحديث أنظمتها للسماح لحاملي جوازات السفر الإسرائيلية بدخول البلاد.

مرحلة اقتصادية جديدة بعد تطبيع العلاقات

ويصادف اليوم، وصول أول وفد اقتصادي إسرائيلي إلى الإمارات ترأّسه دوف كوتلر، الرئيس التنفيذي لبنك "هبوعليم" (العمال) لاجراء اتفاقيات اقتصادية مشتركة.

وقد أعلن في 13 آب/أغسطس عن اتفاق تطبيع العلاقات الذي تم بوساطة أمريكية، تبعته زيارة وفد أمريكي إسرائيلي برئاسة جارد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب لأبو ظبي استمرت ليومين، ناقش خلالها الوفد سبل التعاون في مجالات التكنولوجيا الفائقة والتكنولوجية المالية والصناعة.

وتقول أنات بوغنر، الرئيسة التنفيذية لشركة دلتا الإسرائيلية:" أتطلع لأن أكون جزءًا من هذه الاتفاقية وأن أظهر للعالم أن هذه الاتفاقية ليست فقط بين من يحكمون البلاد، بل أيضًا بين الأشخاص الذين (يباشرون) الأعمال معًا ويؤسسون شركة كبيرة معًا. أعتقد أن هذا مكان رائع يمكن التواجد فيه."

وكجزء من اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، تأمل شركات إسرائيلية مثل دلتا بجعل الإمارات والشرق الأوسط سوقًا لمنتجاتها.