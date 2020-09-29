شاهد: دبي تعيد بعث سباق الهجن في ميدان المرموم بعد تخفيف إجراءات الإغلاق

بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق الكلي الذي فرضته السلطات في الإمارات لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد وقرارها إلغاء جميع الأنشطة الرياضية والمسابقات، أستأنف موسم سباقات الهجن في ميدان المرموم في دبي.

وأظهرت مشاهد مصورة عشرات الأشخاص وهم يقومون بإعداد جمالهم للمشاركة في السباق. ويتوجب على الحاضرين الالتزام بالقيود المشددة التي فرضتها السلطات للحد من انتشار الوباء.

ولم يعد مسموحا التجمع على جوانب المسار، وعلى جميع الحاضرين في ميدان السباق ارتداء الكمامات، واحترام قواعد التباعد الاجتماعي.