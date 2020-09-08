كشفت مجلة نيوزويك الأمريكية أن العاملين بحملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد استخدموا منقي صور "فلتر" لجعل منافسه الديمقراطي جو بايدن يبدو أكبر سناً بأحد منشوراتها على موقع فيسبوك.

ودعا منشور حملة ترامب المستخدمين لملء تصويت حول "إنجازات ترامب التي لا ينشرها إعلام الأخبار المزيفة" بحسب وصف المنشور، مستخدماً صورة لبايدن تظهره بصحة سيئة وتظهر المزيد من الشوائب بوجهه.

واعترف أعضاء الحملة لموقع "هافنغتون بوست" باستخدام الفلتر دون الإفصاح عن الغرض من ذلك.

وحاولت نيوزويك التواصل مع حملة ترامب للحصول على تعليق على الواقعة لكنها لم تتلق ردّا حتى الآن.

ولطالما سعى ترامب الجمهوري (74 عاماً) للنيل من منافسه بادعاء أن بايدن (77 عاماً) لا يملك الصحة الجسدية والنفسية الكافية لقيادة البلاد.

وطبقاً لموقع "بوليتيكو" الأمريكي، فقد استهزأ ترامب من ارتداء بايدن الدائم للقناع الواقي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفينيا الأسبوع الماضي إن "ارتداء بايدن للقناع يعطيه نوعا من الأمان" مضيفاً: "لو كنت طبيباً نفسياً لقلت إن الرجل يعاني من أمور (مشاكل نفسية) عدة".

كما قال سيد البيت الأبيض إن الإعلام يضخّم من حجم "وعكاته الصحية الصغيرة" للمساواة بينه وبين صحة بايدن السيئة، بحسب وصفه.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر - تشرين الثاني القادم.