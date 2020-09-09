ميسي يشارك في التدريبات الجماعية لنادي برشلونة للمرة الأولى بعد قراره بالبقاء

أعلن نادي برشلونة الإسباني أن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي التحق بالتمارين الجماعية بعد أن عاود التدريبات الفردية الاثنين عقب قراره البقاء مع النادي الكاتالوني حتى نهاية عقده في 2021 عوضا عن المضي قدما في رغبته بالرحيل هذا الصيف.

وجاء في بيان صادر عن نادي برشلونة "صباح هذا الأربعاء، عاد ميسي، كوتينيو، بوسكيتس، فرنكي دي يونغ وأنسو فاتي إلى باقي الفريق".

وكان ميسي، الذي يبلغ من العمر 33 عاما أبلغ النادي في الـ 25 أغسطس-آب الماضي أنه يرغب في الرحيل عنه قبل أن يعود عن قراره بعد أيام من التجاذبات.

واتخذ ميسي الجمعة الماضي قرار البقاء في برشلونة لأنه لا يستطيع الذهاب إلى المحكمة ضد نادي حياته، لكن من دون أن يخفف من حدة هجومه على رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، متهما إياه بعدم الالتزام بكلمته بشأن السماح له بالرحيل عن النادي مجانا في نهاية الموسم الماضي.

وعاد "البرغوث" إلى التمارين الفردية الاثنين بعدما خضع لفحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد الأحد الذي جاءت نتيجته سلبية.

وفي مقابلة حصرية مع موقع "غول" المتخصص، أفاد ميسي الجمعة "لن أذهب إلى المحكمة ضد برشلونة لأنه النادي الذي أحبه، والذي أعطاني كل شيء منذ وصولي، إنه نادي حياتي، لقد صنعت حياتي هنا"، كاشفا: "قلت للنادي، وخاصة الرئيس، إنني أريد الرحيل. كنت أقول له ذلك طوال العام. اعتقد أن الوقت قد حان للتنحي".

وأعرب عن اعتقاده بأن "النادي بحاجة إلى المزيد من الشباب والناس الجدد واعتقدت أن وقتي في برشلونة قد انتهى، وأشعر بالأسف الشديد لأنني كنت أقول دائما إنني أريد إنهاء مسيرتي هنا".

وواصل "كانت سنة صعبة للغاية، لقد عانيت كثيرا في التدريب وفي المباريات وفي غرفة الملابس. أصبح كل شيء صعبا جدا بالنسبة لي، وجاء الوقت الذي أردت فيه البحث عن أهداف جديدة، وآفاق جديدة".

وشدد ميسي أن رغبته لم تكن وليدة الخسارة الكبيرة أمام بايرن ميونيخ الألماني 2-8 في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا "كنت أفكر في الأمر لفترة طويلة. قلت للرئيس وله بالذات، إنه في نهاية الموسم يمكنني أن أقرر ما إذا كنت أريد الرحيل أو البقاء ولكن في النهاية لم يحافظ على كلمته".

وعلى الرغم من عدم سعادته بالنهاية التي آلت إليها الأمور، شدد ميسي على أنه سيقدم كل ما لديه لبرشلونة في الموسم المقبل تحت قيادة مدربه الجديد كومان الذي خلف كيكي سيتيين بعد موسم مخيب محليا وقاريا على السواء، على أن ينتهي عقده الحالي في الـ 30 يونيو-حزيران من العام المقبل.

وتابع "سأستمر في برشلونة وموقفي لن يتغير حتى لو كنت أريد الرحيل".

وفي حال اجتيازه فحص "كوفيد-19"، قد يشارك ميسي السبت في المباراة الودية ضد خيمناستيك تاراغونا من الدرجة الثالثة.

وعلى رغم أن الموسم الجديد من الدوري الإسباني ينطلق الجمعة، فإن المباراة الأولى لبرشلونة في "لا ليغا" ستكون في 27 سبتمبر-أيلول ضد فياريال ضمن المرحلة الثالثة، وذلك بعد منح الفرق التي انتهى موسمها متأخرا نتيجة المشاركة القارية فرصة التقاط أنفاسها.