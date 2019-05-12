شاهد: لوك جديد لميسي بعد الهزيمة القاسية أمام ليفربول

بعد موقعة أنفيلد أمام ليفربول والهزيمة بأربعة أهداف مقابل صفر الذي عجل مغادرة النادي الكتالوني برشلونة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في النصف النهائي، قرر ليزنيل ميسي تغيير مظهره حيث ظهر مساء الجمعة بدون لحية خلال التدريبات التي قام بها مع فريقه.

واعتاد متابعي البرغوث رؤيته بلحية طويلة منذ بطولة كوبا أمريكا في العام 2016، حيث ظهر فجأة بلحية. وقالت تقارير إعلامية إن ميسي ترك ذقنه وقتها ليكسر اللعنة التي صاحبت منتخب الأرجنتين خلال البطولات الماضية. وتحولت مع الزمن إلى علامة مسجلة لميسي لدرجة أن زملاءه في نادي برشلونة "منعوه" من حلقها.

ويستعد يرشلونة للقاء نادي خيتافي الأحد على ملعب كامب نو، ضمن الجولة الـ 37 من الدوري الإسباني، قبل أن يواجه نادي فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا في 25 من الشهر الجاري.

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