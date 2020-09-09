قناة بنما مهددة بالزوال بسبب نقص المياه

تسعى إدارة قناة بنما (أيه سي بي) التي انخفض مستوى المياه فيها بسبب التغيّر المناخي، إلى إيجاد حلّ مستدام لضمان تشغيل هذا الممرّ المائي المهمّ للتبادلات التجارية.

وأطلقت الإدارة الثلاثاء استدراج عروض لضمان توفير "1,4 مليار متر مكعّب إضافي من المياه على الأقلّ" في القناة الممتدّة على 77 كيلومترا التي يعبر فيها 3,5 بالمئة من إجمالي التبادلات التجارية العالمية، وفق ما صرّح خوسيه ريّس، نائب رئيس المشروع، خلال مؤتمر صحفي عبر الانترنت.

وفي العام 2019، شهد الحوض المائي للقناة نقصا شديدا في المتساقطات ولم يُجمع فيه سوى 3 مليارات متر مكعّب من المياه، علما أن القناة بحاجة عادة إلى 5,2 مليارات لتشغيلها.

وتعتزم إدارة قناة بنما استثمار نحو ملياري دولار في مشروع تزويد المياه هذا. ومن الحلول المحتملة، ضخّ المياه الجوفية وتشييد السدود وتحلية مياه البحر والتزوّد من منشآت لمعالجة المياه.

وأكدت السلطات أن نقص المياه هو أكبر تحدّ يواجه القناة وهي اضطرت إلى اعتماد إجراءات للتخفيف من حدّة المشكلة. والمستخدمون الرئيسيون لهذه القناة هم الولايات المتحدة والصين واليابان.

وخلال السنة المالية 2019، سجّلت القناة رقما قياسيا للإيرادات (3,354 مليارات دولار) والحمولات (450,7 مليون طنّ).

دشّنت قناة بنما في العام 1914 وهي تربط المحيط الأطلسي بالمحيط الهادئ عبر برزخ بنما لتفادي المرور بكايب هورن في أقصى جنوب أمريكا الجنوبية.