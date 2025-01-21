Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

موسكو تحذر ترامب من محاولة السيطرة على قناة بنما

سفينة شحن تبحر عبر أقفال ميرافلوريس في قناة بنما في مدينة بنما، الجمعة، 3 مايو/أيار 2024.
سفينة شحن تبحر عبر أقفال ميرافلوريس في قناة بنما في مدينة بنما، الجمعة، 3 مايو/أيار 2024. Copyright Matias Delacroix/2024 AP
Copyright Matias Delacroix/2024 AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أعربت روسيا، يوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشار فيها إلى إمكانية استعادة السيطرة على قناة بنما، مؤكدة أن القناة ملك قانوني لبنما وداعية إلى احترام النظام القانوني الدولي الخاص بها.

اعلان

جاء ذلك ردا على تصريحات ترامب خلال خطاب تنصيبه يوم الاثنين، حيث قال: "السفن الأمريكية تدفع مبالغ مفرطة، والأهم أن الصين تدير قناة بنما، ولم نمنحها للصين بل لبنما، وسنستعيدها".

وكان ترامب قد هدد سابقا بالاستيلاء على القناة، التي تُعتبر واحدة من أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية، ووصفها بأنها "حيوية للمصالح الأمريكية"، ولم يستبعد استخدام القوة العسكرية لتحقيق هذا الهدف.

إلا أن روسيا حذرت من أي محاولة لاستعادة السيطرة على القناة، سواء عبر الوسائل العسكرية أو الضغوط الاقتصادية.

وقال ألكسندر شيتينين، مدير قسم أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية الروسية: "نتوقع أن تحترم الأطراف خلال المناقشات المتوقعة بين قيادة بنما والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قناة بنما النظام القانوني الدولي الحالي لهذا الممر المائي الحيوي".

وأضاف شيتينين أن روسيا "تؤكد التزاماتها بالحفاظ على الحياد الدائم لقناة بنما، وتدعو إلى إبقاء هذا الممر الدولي آمنا ومفتوحا للجميع"، مشددا على أن الولايات المتحدة "ليس لها الحق في التدخل في الشؤون الداخلية لبنما".

من جهته، رد رئيس بنما، خوسيه راؤول مولينو، على تهديدات ترامب السابقة بشأن القناة، مؤكدا أن سيادة بنما على القناة "غير قابلة للتفاوض".

وقال مولينو: "باعتباري الرئيس، أريد أن أؤكّد بوضوح أن كل متر مربع من قناة بنما والمنطقة المحيطة بها هو ملك لبنما وسيظل كذلك".

Related

يذكر أن قناة بنما، التي تربط بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، تعد واحدة من أهم الممرات البحرية للتجارة الأمريكية، حيث تمر عبرها حوالي 40% من سفن الحاويات الأمريكية.

المصادر الإضافية • politico

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: أول إبحار للسفينة التشيلية العملاقة "إزميرالدا" بقناة بنما

قناة بنما مهددة بالزوال بسبب نقص المياه

شاهد: بنما تسمح لسفينة سياحية هولندية بعبور القناة بعد أن تقطعت بها السبل بأمريكا الجنوبية