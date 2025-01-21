موسكو تحذر ترامب من محاولة السيطرة على قناة بنما

بقلم: يورونيوز

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جاء ذلك ردا على تصريحات ترامب خلال خطاب تنصيبه يوم الاثنين، حيث قال: "السفن الأمريكية تدفع مبالغ مفرطة، والأهم أن الصين تدير قناة بنما، ولم نمنحها للصين بل لبنما، وسنستعيدها".

وكان ترامب قد هدد سابقا بالاستيلاء على القناة، التي تُعتبر واحدة من أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية، ووصفها بأنها "حيوية للمصالح الأمريكية"، ولم يستبعد استخدام القوة العسكرية لتحقيق هذا الهدف.

إلا أن روسيا حذرت من أي محاولة لاستعادة السيطرة على القناة، سواء عبر الوسائل العسكرية أو الضغوط الاقتصادية.

وقال ألكسندر شيتينين، مدير قسم أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية الروسية: "نتوقع أن تحترم الأطراف خلال المناقشات المتوقعة بين قيادة بنما والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قناة بنما النظام القانوني الدولي الحالي لهذا الممر المائي الحيوي".

وأضاف شيتينين أن روسيا "تؤكد التزاماتها بالحفاظ على الحياد الدائم لقناة بنما، وتدعو إلى إبقاء هذا الممر الدولي آمنا ومفتوحا للجميع"، مشددا على أن الولايات المتحدة "ليس لها الحق في التدخل في الشؤون الداخلية لبنما".

من جهته، رد رئيس بنما، خوسيه راؤول مولينو، على تهديدات ترامب السابقة بشأن القناة، مؤكدا أن سيادة بنما على القناة "غير قابلة للتفاوض".

وقال مولينو: "باعتباري الرئيس، أريد أن أؤكّد بوضوح أن كل متر مربع من قناة بنما والمنطقة المحيطة بها هو ملك لبنما وسيظل كذلك".

يذكر أن قناة بنما، التي تربط بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، تعد واحدة من أهم الممرات البحرية للتجارة الأمريكية، حيث تمر عبرها حوالي 40% من سفن الحاويات الأمريكية.